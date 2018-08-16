No ES: integrantes do PCC é muito superior aos 267 já mapeados

O tráfico de armas e drogas no Espírito Santo sofre forte influência do PCC, a facção criminosa que surgiu em São Paulo, o Primeiro Comando da Capital. Para o promotor de Justiça, coordenador da Central de Inquéritos e do Grupo de Trabalho Especial em Execução Penal, Sérgio Alves Pereira, a presença de integrantes desta facção no Estado, entre presos ou soltos, é muito superior aos 267 já mapeados. Este número foi divulgado recentemente pelo jornal Folha de São Paulo com base em dados da Polícia Civil de São Paulo. Sergio Alves relata que desde 2003, quando houve uma grande operação na Ilha do Príncipe, em Vitória, para a prisão de grandes traficantes, nada mais foi feito. "Há uma negativa total do Estado à estas comunidades", lamenta o promotor.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Sérgio Alves - 16-08-18
Já o Comandante Geral da Polícia Militar, coronel Alexandre Ramalho, entende que além da força policial, há necessidade de um endurecimento da legislação penal para que todos os criminosos fiquem detidos e cumpram as suas penas. Ramalho também demonstrou forte preocupação com a falta de fiscalização nas fronteiras, por onde entram armas e drogas.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Alexandre Ramalho - 16-08-18
Em entrevistada, o secretário de Estado de Segurança Pública, Nylton Rodrigues, diz que a polícia está atenta à movimentação de traficantes. No entanto, afirma que o PCC não possui estrutura consolidada de comando no ES. Mas admite a possibilidade de integrantes ou simpatizantes estarem em presídios. "É claro que sabemos que podem ter integrantes do PCC em nossos presídios, simpatizantes, mas eles não possuem estrutura de organização", finaliza.
Entrevista - Patricia Scalzer - Nylton Rodrigues - 6.13s - 17-08-18