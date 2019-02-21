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REFORMA DA PREVIDÊNCIA

No ES, há mais servidores aposentados na folha do que na ativa

O número é de 0,82 na ativa x 1 aposentado. A projeção ideal, de acordo com o Tesouro Nacional, é de para cada servidor aposentado, quatro devem estar trabalhando

Publicado em 21 de Fevereiro de 2019 às 12:34

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 fev 2019 às 12:34
O debate da reforma da previdência também chega aos Estados, já que após aprovação da Proposta de Emenda Constitucional no Congresso, os estados e municípios também terão de promover mudanças na aposentadoria de servidores públicos. Hoje no Espírito Santo, há menos servidores na ativa e mais aposentados. A proporção exata, segundo o presidente da Fundação da Previdência Complementar do Estado do Espírito Santo, Alexandre Wernesbach Neves, é de 0,82 na ativa x 1 aposentado. O número ideal, de acordo com o Tesouro Nacional, é de para cada servidor aposentado, quatro devem estar trabalhando.  Wernesbach entende que o equilíbrio fiscal é necessário exatamente para continuar pagando esta conta. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Alexandre Wernesbach Neves - 21-02-19

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