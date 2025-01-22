No ES, cadastramento biométrico de presos ajuda a resolver crimes sem autoria; entenda

A impressão digital pode ser uma prova determinante em uma investigação, ajudando a esclarecer fatos ou ligando pessoas a cenas de crimes. Para auxiliar os investigadores na solução de crimes sem autoria, o Espírito Santo se tornou o primeiro estado brasileiro a integrar dados biométricos da população carcerária a um banco de dados nacional. Em seis meses, segundo informações da Secretaria da Justiça (Sejus), a parceria já resultou na coleta biométrica de cerca de 2.500 presos que entraram nos presídios do Espírito Santo. O cadastramento é realizado na principal porta de entrada para o sistema prisional do Estado, no Complexo de Viana, Região Metropolitana da Grande Vitória.