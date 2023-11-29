No ES: Bombeiros registram mais de 500 incêndios em vegetação somente em novembro

O tempo seco e as altas temperaturas têm contribuído para o aumento de focos de incêndio em vegetação no Espírito Santo. Levantamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES) aponta para o acumulado dos atendimentos realizados no mês de novembro. Em 2022, o acumulado do mês foi de 60 atendimentos, contra 560 (até 27/11/2023), um aumento de 833% dos casos. As regiões Norte e Noroeste são as mais atingidas no Estado. Em entrevista à CBN Vitória, o Coronel Scharlyston Paiva, Diretor de Operações do Corpo de Bombeiros, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!