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No ES: Bombeiros registram mais de 500 incêndios em vegetação somente em novembro

Ouça detalhes na entrevista com o Coronel Scharlyston Paiva, Diretor de Operações do Corpo de Bombeiros

Publicado em 29 de Novembro de 2023 às 12:09

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 nov 2023 às 12:09
incêndio perto do aeroporto de vitória
incêndio perto do aeroporto de vitória Crédito: Lucas Fasolo
O tempo seco e as altas temperaturas têm contribuído para o aumento de focos de incêndio em vegetação no Espírito Santo. Levantamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES) aponta para o acumulado dos atendimentos realizados no mês de novembro. Em 2022, o acumulado do mês foi de 60 atendimentos, contra 560 (até 27/11/2023), um aumento de 833% dos casos. As regiões Norte e Noroeste são as mais atingidas no Estado. Em entrevista à CBN Vitória, o Coronel Scharlyston Paiva, Diretor de Operações do Corpo de Bombeiros, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Coronel Scharlyston Paiva

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