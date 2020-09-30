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LEVANTAMENTO DA UNDIME-ES

No ES, 80% dos pais não retornariam com filhos para as aulas em 2020

O presidente da União dos Dirigentes Municipais da Educação do Espírito Santo detalhou um levantamento feito com pais e responsáveis

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 16:45

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

30 set 2020 às 16:45
Escolas tomam medidas de biossegurança para o retorno das aulas presenciais Crédito: Carlos Alberto Silva
Além das medidas de biossegurança já previstas para o retorno das aulas presenciais, que constam em portaria publicada no Diário Oficial do Estado do dia 8 de agosto, o governo do Espírito Santo publicou um novo protocolo, na noite desta terça-feira (29), específico para o ensino infantil - que tem permissão para retornar na próxima segunda-feira (05).
Mas de acordo com um levantamento feito pela União dos Dirigentes Municipais da Educação do Espírito Santo (Undime-ES), a adesão ao retorno presencial não deve ser grande, já que 80% das famílias não retornariam com os filhos para aulas em 2020. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o presidente da Undime-ES, Vilmar Lugão de Britto, detalha a pesquisa feita com os pais de alunos. 
Segundo o presidente da Undime-ES, a pesquisa apontou que pontos como a alternância de turmas e a proximidade com o fim do ano foram os que mais pesaram na decisão dos pais e responsáveis.
Acompanhe:
Entrevista - Fabio Botacin - Vilmar Lugão De Brito - 30-09-20
"Além disso, temos a estrutura de creches, que na maioria foram casas adaptadas. Além disso, de imediato, a maioria dos municípios não retornam em outubro - o que restaria apenas novembro e dezembro. Aquisições de insumos e equipamentos e contratações de auxiliares para os professores nesse período de eleições municipais são muito mais difíceis também", alertou. 
 

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