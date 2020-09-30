No ES, 80% dos pais não retornariam com filhos para as aulas em 2020

Escolas tomam medidas de biossegurança para o retorno das aulas presenciais Crédito: Carlos Alberto Silva

Além das medidas de biossegurança já previstas para o retorno das aulas presenciais, que constam em portaria publicada no Diário Oficial do Estado do dia 8 de agosto, o governo do Espírito Santo publicou um novo protocolo, na noite desta terça-feira (29), específico para o ensino infantil - que tem permissão para retornar na próxima segunda-feira (05).

Mas de acordo com um levantamento feito pela União dos Dirigentes Municipais da Educação do Espírito Santo (Undime-ES), a adesão ao retorno presencial não deve ser grande, já que 80% das famílias não retornariam com os filhos para aulas em 2020. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o presidente da Undime-ES, Vilmar Lugão de Britto, detalha a pesquisa feita com os pais de alunos.

Segundo o presidente da Undime-ES, a pesquisa apontou que pontos como a alternância de turmas e a proximidade com o fim do ano foram os que mais pesaram na decisão dos pais e responsáveis.

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Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Vilmar Lugão De Brito - 30-09-20