No ES: 1.950 pessoas estão à espera de transplante

Nesta terça-feira (27) é celebrado o Dia Nacional de Doação de Órgãos, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância de ser um doador. Até esta segunda-feira (26), 1.950 pessoas aguardavam por um transplante no Espírito Santo, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). São 1.230 pacientes à espera de rim, 693 de córnea, 20 fígado e sete de coração. A data, instituída pela Lei nº 11.584/2.007, visa conscientizar a sociedade sobre a importância da doação e, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas conversem com seus familiares e amigos sobre o assunto. Apesar da ampliação da discussão do tema nos últimos anos, trata-se ainda de um assunto polêmico e de difícil entendimento, resultando em um alto índice de recusa familiar. Em entrevista à CBN Vitória, a médica Luciana Assis, chefe da equipe de transplante renal do Hospital Evangélico de Vila Velha, fala sobre o assunto.