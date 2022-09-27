No ES: 1.950 pessoas estão à espera de transplante

Nesta terça-feira (27) é celebrado o Dia Nacional de Doação de Órgãos, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância de ser um doador. Até esta segunda-feira (26), 1.950 pessoas aguardavam por um transplante no Espírito Santo, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). São 1.230 pacientes à espera de rim, 693 de córnea, 20 fígado e sete de coração. A data, instituída pela Lei nº 11.584/2.007, visa conscientizar a sociedade sobre a importância da doação e, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas conversem com seus familiares e amigos sobre o assunto. Apesar da ampliação da discussão do tema nos últimos anos, trata-se ainda de um assunto polêmico e de difícil entendimento, resultando em um alto índice de recusa familiar. Em entrevista à CBN Vitória, a médica Luciana Assis, chefe da equipe de transplante renal do Hospital Evangélico de Vila Velha, fala sobre o assunto.
Entrevisra - Fernanda Queiroz - Dra. Luciana Assis - 27-09-22
Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, no Brasil, o transplante só acontece com a autorização de um familiar do doador. Por isso é fundamental falar com a família sobre o desejo da doação. Que tipo de doador existe? O doador vivo - Qualquer pessoa saudável pode doar um dos rins, parte do fígado, medula óssea e parte do pulmão. Pela lei, parentes até 4º grau e cônjuges podem ser doadores; não-parentes, somente com autorização judicial. Doador com morte encefálica - São pacientes em UTI com morte encefálica, geralmente vítimas de traumatismo craniano ou derrame cerebral. A retirada dos órgãos é realizada em centro cirúrgico. Coração, pulmão, fígado, pâncreas, rim, córnea, ossos, músculos e pele são órgãos e tecidos que podem ser doados. Ouça a conversa completa!