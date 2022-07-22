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1,079 milhão

No ES 1 em cada 4 capixabas está na faixa da pobreza

A extrema pobreza alcançou o maior patamar dos últimos 10 anos no Brasil. O número de pobres no ES cresceu 40% entre 2020 e 2021

Publicado em 22 de Julho de 2022 às 12:04

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

22 jul 2022 às 12:04
Pobreza e fome
Pobreza e fome Crédito: Pixabay
A nota técnica “Evolução da Pobreza”, produzida pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), demonstra que a extrema pobreza alcançou o maior patamar dos últimos dez anos no Brasil. O número de pobres no Espírito Santo cresceu 40% entre 2020 e 2021. No ano passado, a pesquisa estimou que havia 1,079 milhão de pobres no Estado, cerca de um a cada quatro capixabas. O Instituto considera pobre as famílias com renda de até R$ 486,70 por mês por pessoa. Já a linha da extrema pobreza é fixada em R$ 168,13 mensais por pessoa. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor de Integração e Projetos Especiais do IJSN, Pablo Lira, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA PATRÍCIA VALIM - PABLO LIRA -22-07-22

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