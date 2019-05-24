No Dia Nacional do Café, os segredos da bebida que é paixão dos brasileiros

O Dia Nacional do Café é comemorado em 24 de maio. O dia marca, simbolicamente, o início da colheita do grão. Você sabia que o café é a segunda bebida mais consumida do Brasil? Só perde para a água. É o que constatou um estudo encomendado pela empresa do ramo JDE, em parceria com a Aocubo Pesquisas. Além disso, o levantamento mapeou os hábitos de consumo de café entre os brasileiros, que chegam a beber, em média, de 3 a 4 xícaras da bebida por dia. A pesquisa mostra também que o café tem uma penetração extremamente alta no Brasil, 98% dos lares consomem café.

O tradicional café torrado, moído e coado ainda é praticamente unanimidade entre os brasileiros (79%), mas a preferência por expressos, solúveis e capuccinos está crescendo. Outro método de consumo de café em ascensão são as cápsulas, associadas associa a momentos de relaxamento, prazer e socialização.

Nesta sexta-feira, no programa CBN Vitória, vamos conversar com o mestre de torra Jonathan Piazarolo. Ele vai falar sobre essa preferência dos brasileiros, explicar quais são as principais diferenças entre os grãos, o que é certo e o que é errado na hora de fazer e consumir. Confira!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Patricia Vallim - Jonathan Piazarolo - 24-05-19

Ainda falando sobre a celebração do Dia Nacional do Café a conversa, agora, é com o diretor Executivo da Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), Nathan Herszkowicz. Dados da Abic apontam que o consumo de café cresceu 4,8% no último ano, o maior ritmo desde 2006. Foram mais de 21 milhões de sacas de novembro de 2017 a outubro de 2018. O consumo per capitado Brasil, segundo maior do mundo, foi de 6,02 kg em 2018, em comparação ao 5,81 kg no ano anterior. Neste ano o tema do Dia do Café, pela Associação, traz como foco a saúde. Identificar que o café fornece substâncias antioxidantes e benéficas à saúde como todo é uma das missões da campanha. Acompanhe!