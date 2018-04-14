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No Dia Mundial do Café: tire suas dúvidas sobre a bebida

O presidente do Centro de Comércio de Café de Vitória, Jorge Luiz Nicchio, e o pesquisador do Incaper e coordenador de cafeicultura do Estado, Romário Gava Ferrão, participam da conversa.

Publicado em 14 de Abril de 2018 às 11:52

Publicado em 

14 abr 2018 às 11:52
O Dia Mundial do Café é comemorado neste sábado (14) e nesta edição do CBN Vitória você acompanha a uma entrevista especial com especialistas no assunto e que esclarecem a importância da bebida - que é a segunda mais consumida no mundo, atrás apenas da água. O café está presente no cotidiano e, muitas vezes, preparamos sem conhecê-lo bem o suficiente para que tenhamos um melhor consumo. Algumas dúvidas sempre surgem, como: a água deve ferver ou pode-se colocar açúcar? 
As principais diferenças entre o café arábica e o conilon, a importação para o exterior e outras questões você acompanha com a análise do presidente do Centro de Comércio de Café de Vitória, Jorge Luiz Nicchio, e do pesquisador do Incaper e coordenador de cafeicultura do Estado, Romário Gava Ferrão. Confira! 
Entrevista com Jorge Luiz Nicchio: 
CBN VITÓRIA Entrevista com Jorge Luiz Nicchio - 14-04-18
Entrevista com Romário Gava Ferrão: 
CBN VITÓRIA Entrevista com Romário Gava - 14-04-18

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