No Dia Mundial do Café: tire suas dúvidas sobre a bebida

O Dia Mundial do Café é comemorado neste sábado (14) e nesta edição do CBN Vitória você acompanha a uma entrevista especial com especialistas no assunto e que esclarecem a importância da bebida - que é a segunda mais consumida no mundo, atrás apenas da água. O café está presente no cotidiano e, muitas vezes, preparamos sem conhecê-lo bem o suficiente para que tenhamos um melhor consumo. Algumas dúvidas sempre surgem, como: a água deve ferver ou pode-se colocar açúcar?
As principais diferenças entre o café arábica e o conilon, a importação para o exterior e outras questões você acompanha com a análise do presidente do Centro de Comércio de Café de Vitória, Jorge Luiz Nicchio, e do pesquisador do Incaper e coordenador de cafeicultura do Estado, Romário Gava Ferrão. Confira!
Entrevista com Jorge Luiz Nicchio:
CBN VITÓRIA Entrevista com Jorge Luiz Nicchio - 14-04-18
Entrevista com Romário Gava Ferrão:
CBN VITÓRIA Entrevista com Romário Gava - 14-04-18