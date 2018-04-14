No Dia Mundial do Café: tire suas dúvidas sobre a bebida

O Dia Mundial do Café é comemorado neste sábado (14) e nesta edição do CBN Vitória você acompanha a uma entrevista especial com especialistas no assunto e que esclarecem a importância da bebida - que é a segunda mais consumida no mundo, atrás apenas da água. O café está presente no cotidiano e, muitas vezes, preparamos sem conhecê-lo bem o suficiente para que tenhamos um melhor consumo. Algumas dúvidas sempre surgem, como: a água deve ferver ou pode-se colocar açúcar?