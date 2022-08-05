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Gelada

No Dia Mundial da Cerveja, tudo o que você precisa saber sobre a bebida

Que já é a terceira bebida mais consumida no mundo, depois da água e do café

Publicado em 05 de Agosto de 2022 às 11:07

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 ago 2022 às 11:07
Cerveja, bebida
Cerveja, bebida Crédito: Pixabay
A primeira sexta-feira de agosto é uma data especial para os produtores cervejeiros e amantes da bebida! É quando se comemora o Dia Internacional da Cerveja. A terceira bebida mais consumida, depois da água e café, no mundo é a cerveja. Uma bebida produzida através da união de água, malte, lúpulo e leveduras. Em entrevista à CBN Vitória, o cervejeiro profissional e beer sommelier, Luiz Eduardo Santos Machado, fala sobre o assunto e conta curiosidades que envolvem a bebida, sua produção e consumo. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Luiz Eduardo Santos Machado - 05-08-22

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