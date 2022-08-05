No Dia Mundial da Cerveja, tudo o que você precisa saber sobre a bebida

A primeira sexta-feira de agosto é uma data especial para os produtores cervejeiros e amantes da bebida! É quando se comemora o Dia Internacional da Cerveja. A terceira bebida mais consumida, depois da água e café, no mundo é a cerveja. Uma bebida produzida através da união de água, malte, lúpulo e leveduras. Em entrevista à CBN Vitória, o cervejeiro profissional e beer sommelier, Luiz Eduardo Santos Machado, fala sobre o assunto e conta curiosidades que envolvem a bebida, sua produção e consumo.