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No Dia Internacional da Cerveja, saiba as curiosidades sobre a bebida

Nesta sexta-feira (04) a data remete à comemoração do Dia Internacional da Cerveja. A data foi criada na Califórnia (EUA) em 2008, e é celebrada na primeira sexta-feira do mês de agosto. Neste ano, a celebração acontece neste dia 04, em mais de 200 cidades do mundo

Publicado em 04 de Agosto de 2017 às 19:20

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

04 ago 2017 às 19:20
Nesta sexta-feira (04) a data remete à comemoração do Dia Internacional da Cerveja. A data foi criada na Califórnia (EUA) em 2008, e é celebrada na primeira sexta-feira do mês de agosto, durante o verão do hemisfério norte. Neste ano, a celebração acontece neste dia 04, em mais de 200 cidades do mundo. Nesta edição do CBN Cotidiano você acompanha a uma conversa sobre a bebida - a sua influência, segredos e sabores - numa entrevista junto ao sommelier Rafael Kilian, formado pela Escola Superior de Malte de Blumenau e pela Doemens Akademie, instituição alemã de pesquisa e ensino sobre cerveja. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Rafael Kilian - 04-08-17.mp3

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