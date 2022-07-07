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Saúde

No Dia do Chocolate, conheça os seus benefícios à saúde

Ouça entrevista com a nutricionista Beatriz Gaudio

Publicado em 07 de Julho de 2022 às 10:47

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 jul 2022 às 10:47
Chocolate
Chocolate Crédito: Pexels
O Dia Mundial do Chocolate é celebrado neste 7 de julho! A data remete à introdução do chocolate na Europa, por volta do século XV. Paixão nacional, para se ter uma ideia da sua importância, o Brasil é o 7º maior produtor mundial de cacau, fruta de onde vem o ingrediente. Em entrevista à CBN Vitória a nutricionista Beatriz Gaudio explica que o chocolate não é só vilão e também tem benefícios. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Beatriz Gaudio - 07-07-22
Tipos:
1 - Ao leite: possui uma coloração marrom clara e sabor doce acentuado. Ele possui maior nível de gordura e açúcares do que os outros tipos e apresenta um menor teor de cacau. Por conta disso, ele oferece poucos nutrientes e benefícios para a saúde, já que é o cacau que proporciona as substâncias benéficas ao organismo humano.
2- Meio amargo: é aquele que possui, em geral, mais que 50% de cacau e apresenta menos açúcar do que a versão ao leite. Ele proporciona mais benefícios que o tipo mais doce, porém, menos que a versão amarga.
3 - Amargo: Com cor escura por conta de sua grande quantidade de cacau, o chocolate amargo é o que mais proporciona benefícios para a saúde. Ele possui, em média, 80% do alimento em sua composição, que é o responsável pelas substâncias benéficas oferecidas ao organismo humano. Não tem a adição de leite em seu preparo e possui pouco açúcar, tendo o menor teor de gordura dentre os tipos apresentados.
4 - Branco: O chocolate branco, para muitos, não é considerado chocolate, de fato. Isso ocorre, pois ele é feito apenas com a manteiga do cacau e não com a massa do fruto, como as outras versões. Ele é a variedade mais doce e também mais calórica, com altos níveis de gordura. Por não ter a massa do cacau em seu preparo, não possui as propriedades antioxidantes proporcionadas pelos outros tipos do doce e não traz nenhum benefício para a saúde.

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