"No coração de Magalhães": livro de capixaba leva leitor a passeio pela Patagônia

O livro "No coração de Magalhães", de autoria da major Sonia Ribeiro Pinheiro, da Polícia Militar, permite ao leitor mergulhar no fascinante mundo da Patagônia, cenário da expedição naval de Fernão de Magalhães, que resultou na primeira viagem ao redor do mundo, prestes a completar 500 anos em 2022. Ao explorar o acervo do Museu Marítimo localizado na cidade de Punta Arenas, às margens do Estreito de Magalhães, a escritora apresenta informações valiosas sobre as expedições, diários de navegação, experiências e curiosidades em meio ao prazer e às tormentas dos mares salgados e gelados. No último ano, ela passou três meses na região, como contou em entrevista ao CBN Cotidiano. Ouça: