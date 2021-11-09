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"No coração de Magalhães": livro de capixaba leva leitor a passeio pela Patagônia

A entrevistada é a escritora e major Sonia Ribeiro Pinheiro

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 18:02

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

09 nov 2021 às 18:02
Livro
Livro "No coração de Magalhães", de autoria de Sonia Ribeiro Pinheiro Crédito: Pedro Cunha/CBN
O livro "No coração de Magalhães", de autoria da major Sonia Ribeiro Pinheiro, da Polícia Militar, permite ao leitor mergulhar no fascinante mundo da Patagônia, cenário da expedição naval de Fernão de Magalhães, que resultou na primeira viagem ao redor do mundo, prestes a completar 500 anos em 2022. Ao explorar o acervo do Museu Marítimo localizado na cidade de Punta Arenas, às margens do Estreito de Magalhães, a escritora apresenta informações valiosas sobre as expedições, diários de navegação, experiências e curiosidades em meio ao prazer e às tormentas dos mares salgados e gelados. No último ano, ela passou três meses na região, como contou em entrevista ao CBN Cotidiano. Ouça:
Mário Bonella entrevista Sonia Ribeiro Pinheiro - 09/11/2021

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