No climão de verão, saiba o que pode e não pode nas praias de Vitória

Chegou o verão e no clima de férias e final de ano, é necessário ficar atento às normas das prefeituras sobre a utilização de espaços como a praia. Em Vitória, por exemplo, o barulho em excesso é proibido tanto em terra quanto no mar. Equipes da Secretaria de Meio Ambiente fazem operações coibindo irregularidades como o som alto em embarcações. São proibidos veículos automotores e caixas de som portáteis nos logradouros de Vitória, incluindo praias. Sobre a prática de esportes, é possível desde que respeitados os espaços de circulação e não incomodem os frequentadores na areia. Em relação ao churrasco na praia, a iniciativa pode causar danos ao ecossistema de restinga que está próximo à faixa de areia, de forma que não é recomendado. Além disso, pode provocar incômodo aos demais frequentadores. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Meio Ambiente de Vitória, Tarcísio Foeger, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!