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Verão

No climão de verão, saiba o que pode e não pode nas praias de Vitória

Ouça entrevista com o secretário municipal de Meio Ambiente de Vitória, Tarcísio Foeger

Publicado em 26 de Dezembro de 2024 às 11:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 dez 2024 às 11:52
Vista da praia de Camburi
Vista da praia de Camburi Crédito: Fernando Madeira
Chegou o verão e no clima de férias e final de ano, é necessário ficar atento às normas das prefeituras sobre a utilização de espaços como a praia. Em Vitória, por exemplo, o barulho em excesso é proibido tanto em terra quanto no mar. Equipes da Secretaria de Meio Ambiente fazem operações coibindo irregularidades como o som alto em embarcações. São proibidos veículos automotores e caixas de som portáteis nos logradouros de Vitória, incluindo praias. Sobre a prática de esportes, é possível desde que respeitados os espaços de circulação e não incomodem os frequentadores na areia. Em relação ao churrasco na praia, a iniciativa pode causar danos ao ecossistema de restinga que está próximo à faixa de areia, de forma que não é recomendado. Além disso, pode provocar incômodo aos demais frequentadores. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Meio Ambiente de Vitória, Tarcísio Foeger, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Tarcísio Foeger - 26-12-24.mp3
Ambulantes
Em dezembro de 2023, Vitória instituiu uma normativa dispondo sobre o ordenamento do comércio ambulante nas praias do município. A partir de então, aqueles que atendiam aos critérios estabelecidos foram licenciados. Na perspectiva de estabelecer uma identidade visual que facilite a fiscalização e evite a presença de ambulantes irregulares, em novembro, eles receberam kits, compostos por coletes e bonés, que vão padronizar os trabalhadores.

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