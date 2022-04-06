No clima do Carnaval: o que é e como funciona uma bateria de escola de samba

Nesta edição do CBN Cotidiano o clima é de folia! O entrevistado é o produtor musical, professor e comentarista dos Desfiles do Carnaval de Vitória na TV Gazeta, Glaydson Santos. Em destaque na conversa ele explica como é ser mestre de bateria e se há diferenças entre as baterias das escolas que desfilam. O especialista também destaca o que mudou a "cadência" dos sambas enredos com o passar dos anos e o como os ritmistas seguem acompanhar todos os comandos do mestre de bateria. Ouça a conversa completa!