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Aquecendo os tamborins!

No clima do Carnaval: o que é e como funciona uma bateria de escola de samba

O produtor musical, professor e comentarista de Carnaval da TV Gazeta, Glaydson Santos, é o entrevistado do CBN Cotidiano!

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 18:35

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

06 abr 2022 às 18:35
Desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória já tem data para 2022
Desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória Crédito: Secundo Rezende
Nesta edição do CBN Cotidiano o clima é de folia! O entrevistado é o produtor musical, professor e comentarista dos Desfiles do Carnaval de Vitória na TV Gazeta, Glaydson Santos. Em destaque na conversa ele explica como é ser mestre de bateria e se há diferenças entre as baterias das escolas que desfilam. O especialista também destaca o que mudou a "cadência" dos sambas enredos com o passar dos anos e o como os ritmistas seguem acompanhar todos os comandos do mestre de bateria. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Mario Bonella - Glaydson Santos - 06-04-22.mp3

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