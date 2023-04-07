No clima da Semana Santa, conheça os benefícios do peixe na alimentação

Seguindo as tradições religiosas, na Sexta-Feira Santa, véspera de Páscoa, muitas famílias têm o hábito de ingerirem peixes e mariscos. No Espírito Santo, o destaque também vai para a torta capixaba. Os benefícios do alimento, inclusive do bacalhau, são vários, entre eles, o fato de possuir proteína de alto valor biológico, que é completa do ponto de vista nutricional, e o ômega 3. Em entrevista à CBN Vitória, a nutricionista funcional Regiane Santos fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!