Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • No clima da Semana Santa, conheça os benefícios do peixe na alimentação
Só faz bem!

No clima da Semana Santa, conheça os benefícios do peixe na alimentação

Os benefícios do alimento são vários, entre eles, o ômega 3; entenda

Publicado em 07 de Abril de 2023 às 11:24

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

07 abr 2023 às 11:24
Trabalho científico permitiu
Peixe, carne branca Crédito: Pexels
Seguindo as tradições religiosas, na Sexta-Feira Santa, véspera de Páscoa, muitas famílias têm o hábito de ingerirem peixes e mariscos. No Espírito Santo, o destaque também vai para a torta capixaba. Os benefícios do alimento, inclusive do bacalhau, são vários, entre eles, o fato de possuir proteína de alto valor biológico, que é completa do ponto de vista nutricional, e o ômega 3. Em entrevista à CBN Vitória, a nutricionista funcional Regiane Santos fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Patrícia Vallim - Regiane Santos - 16.49s - 07-04-23.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quase todo o ES recebe alerta amarelo de tempestade e granizo
Galpão logístico, armazenamento, mercadorias
O peso do setor atacadista na economia capixaba
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados