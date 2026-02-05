No clima da folia: carnaval de marchinhas movimenta Santa Teresa!

Santa Teresa Crédito: Divulgação

Para quem prefere um ritmo mais calmo e tranquilo no Carnaval, as cidades da região Serrana e do interior do Espírito Santo, como Santa Teresa, também já se preparam para o clima da data. De 13 a 17 de fevereiro, o Centro da cidade recebe o "Festival Santo Boteco", que celebra o Carnaval com marchinhas clássicas, encontros ao ar livre e o clima acolhedor das montanhas capixabas. No evento, o público é convidado a embarcar em uma verdadeira viagem pelos sabores que fazem de Santa Teresa uma referência nacional, reunindo desde as tradicionais massas produzidas pelas autênticas "Nonas" Italianas até o melhor da comida de boteco.

O evento foi idealizado pela prefeitura de Santa Teresa e é realizado pelo Instituto Panela de Barro. Nesse final de semana já tem evento. No sábado, dia 7, tem o "Bloco Sujo" no distrito de Santo Antônio do Canaã (Patrimônio) e, então, de 13 a 17 de fevereiro, as marchinhas e a gastronomia tomam conta do Centro da cidade.

O cardápio celebra o clássico trio italiano — polenta, queijos e linguiças artesanais —, que divide espaço com torresmo de rolo, porções variadas, polenta frita crocante e bolinhos preparados com receitas tradicionais. A experiência se completa com cachaças premiadas da região e cervejas artesanais que são referência no agroturismo capixaba. Com valores democráticos, os pratos partem de R$ 15,00, garantindo um banquete acessível para todos os paladares. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Turismo e Cultura de Santa Teresa, Ronald Rodrigues, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!