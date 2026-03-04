No Centro: ruas Sete de Setembro e Gama Rosa vão passar por obras

A prefeitura de Vitória deu início ao processo de revitalização das ruas Sete de Setembro e Gama Rosa, além da Praça Ubaldo Ramalhete, no Centro de Vitória. A obra prevê troca de calçamento, nova iluminação, melhoria no sistema de drenagem e transformação da localidade em polo gastronômico.

A área de intervenção da Rua Sete de Setembro se estende da escadaria da Piedade, Rua Maria Saraiva, Praça Ubaldo Ramalhete, parte da Rua Professor Baltazar, se prolongando até o final da rua de pedestres, próximo à Praça Costa Pereira, totalizando uma área de 8.182,46m². Já a intervenção prevista para a Rua Gama Rosa se estende do entroncamento das ruas Professor Baltazar e 13 de Maio, prolongando-se até o Convento São Francisco, numa área de 4.692,05m². As intervenções somam 12.874,51m². Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Obras de Vitória, Gustavo Perin, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!