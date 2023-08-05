No Centro de Vitória: edital para recebimento de propostas de locação de imóveis

Centro histórico de Vitória com destaque para a Catedral Metropolitana Crédito: Fernando Madeira

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) publicou, nesta semana, no Diário Oficial do Estado o Edital de Chamada Pública – Nº 01/2023 – para identificação de imóveis comerciais, disponíveis à cessão ou locação, localizados no Centro de Vitória. O objetivo é identificar espaços que possam acomodar órgãos públicos do Poder Executivo Estadual. O imóvel deverá ser disponibilizado em plenas condições de uso, ou seja, adequado às demandas de compartimentação, rede elétrica, rede lógica, acústica, iluminação, sistema de ar-condicionado, acessibilidade, bem como regularização de licenças e demais necessidades apresentadas para acomodação dos órgãos interessados. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Estado de Administração Geral, Charles Dias de Almeida, especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Charles Dias de Almeida - 05-08-23

MAIS INFORMAÇÕES:

A chamada pública estabelece condições mínimas para a habilitação de propostas. O espaço oferecido deve ter metragem igual ou superior a 1.000 metros quadrados; sanitários feminino e masculino; área de copa; e circulação por elevador, em caso de divisão em mais de um pavimento. Também serão aceitos ambientes de lojas térreas, desde que integrados a pavimentos de andares superiores ou destinados a estacionamento de veículos.

Prazo

O edital está disponível no site www.seger.es.gov.br, na aba Gestão de Patrimônio, e tem vigência de 18 meses a partir da data de publicação. As propostas deverão ser protocoladas via sistema e-Docs, com as informações previstas no formulário anexo ao chamamento, tais como os dados do proprietário ou representante legal, dados e documentos do imóvel, declaração de disponibilidade em executar obras de reforma e adequação, além do valor mensal para a locação e o valor de condomínio e outras despesas (IPTU e taxas).

Mais informações sobre a chamada pública poderão ser obtidas com a Gerência de Patrimônio Estadual (Gepae), pelos telefones (27) 3636-5251 e 3636-5247 e pelo e-mail [email protected]