No 2° turno, Weverson defende 'renovação segura' e acena a adversários

A disputa pelo comando da cidade da Serra, na Grande Vitória, será resolvida no segundo turno entre Weverson Meireles (PDT) e Pablo Muribeca (Republicanos). Os candidatos voltam a se enfrentar nas urnas no segundo turno, no dia 27 de outubro, após conseguirem 39,66% e 25,20% dos votos, respectivamente, no domingo (6). Weverson teve 97.087 votos válidos. Em entrevista à CBN Vitória, ele afirmou que manterá a estratégia de percorrer a cidade no segundo turno, e acenou aos adversários derrotados, especialmente ao ex-prefeito Audifax Barcelos (PP), que ficou em terceiro lugar. Ouça a conversa completa!
Entrevista Nadedja Calado - Weverson Meireles, PDT - 08-10-24