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Eleições 2024

No 2° turno, Weverson defende 'renovação segura' e acena a adversários

Candidato do PDT à Prefeitura da Serra recebeu 39,66% dos votos

Publicado em 08 de Outubro de 2024 às 12:21

Publicado em 

08 out 2024 às 12:21
Weverson Meireles é o cand
Weverson Meireles disputará segundo turno na Serra Crédito: Divulgação
A disputa pelo comando da cidade da Serra, na Grande Vitória, será resolvida no segundo turno entre Weverson Meireles (PDT) e Pablo Muribeca (Republicanos). Os candidatos voltam a se enfrentar nas urnas no segundo turno, no dia 27 de outubro, após conseguirem 39,66% e 25,20% dos votos, respectivamente, no domingo (6). Weverson teve 97.087 votos válidos. Em entrevista à CBN Vitória, ele afirmou que manterá a estratégia de percorrer a cidade no segundo turno, e acenou aos adversários derrotados, especialmente ao ex-prefeito Audifax Barcelos (PP), que ficou em terceiro lugar. Ouça a conversa completa!
Entrevista Nadedja Calado - Weverson Meireles, PDT - 08-10-24

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