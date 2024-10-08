No 2° turno, Muribeca se diz surpreso e defende ser o 'único candidato da mudança'

A disputa pelo comando da cidade da Serra, na Grande Vitória, será resolvida no segundo turno entre Weverson Meireles (PDT) e Pablo Muribeca (Republicanos). Os candidatos voltam a se enfrentar nas urnas no segundo turno, no dia 27 de outubro, após conseguirem 39,66% e 25,20% dos votos, respectivamente, no domingo (6). Muribeca recebeu 61.690 votos. Audifax Barcelos (PP) ficou de fora da disputa e teve 23,96% da preferência do eleitorado, com 58.643 votos. Em entrevista à CBN Vitória, o hoje deputado estadual se disse surpreso com o bom desempenho nas urnas e afirmou que ainda não buscou o apoio dos adversários derrotados, mas que os que desejarem endossá-lo na corrida serão bem-vindos. Ouça a conversa completa!