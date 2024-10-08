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Eleições 2024

No 2° turno, Muribeca se diz surpreso e defende ser o 'único candidato da mudança'

Ouça a entrevista com o candidato, que angariou 25,20% dos votos

Publicado em 08 de Outubro de 2024 às 12:26

Publicado em 

08 out 2024 às 12:26
Deputado Pablo Muribeca, do Republicanos, vai tentar chegar ao comando do município pela primeira vez
Deputado Pablo Muribeca, do Republicanos, vai tentar chegar ao comando do município pela primeira vez Crédito: Divulgação
A disputa pelo comando da cidade da Serra, na Grande Vitória, será resolvida no segundo turno entre Weverson Meireles (PDT) e Pablo Muribeca (Republicanos). Os candidatos voltam a se enfrentar nas urnas no segundo turno, no dia 27 de outubro, após conseguirem 39,66% e 25,20% dos votos, respectivamente, no domingo (6). Muribeca recebeu 61.690 votos. Audifax Barcelos (PP) ficou de fora da disputa e teve 23,96% da preferência do eleitorado, com 58.643 votos. Em entrevista à CBN Vitória, o hoje deputado estadual se disse surpreso com o bom desempenho nas urnas e afirmou que ainda não buscou o apoio dos adversários derrotados, mas que os que desejarem endossá-lo na corrida serão bem-vindos. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Nadedja Calado - Pablo Muribeca - 08-10-24.mp3

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