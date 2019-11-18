Nível de barragem volta a preocupar moradores em Marechal Floriano

Barragem em Marechal Floriano volta a preocupar após últimas chuvas e aumento do volume de água Crédito: Divulgação/Bombeiros

A situação da barragem Quinta dos Lagos, em Marechal Floriano, voltou a preocupar moradores. As chuvas fortes que atingem a Região Serrana nesta segunda-feira (18) elevaram o nível da represa. O local continua sendo monitorado pela Defesa Civil Estadual. A represa atingiu o nível máximo de capacidade na última sexta-feira (15), correndo alto risco de se romper. O Corpo de Bombeiros chegou a determinar que moradores deixassem as casas, mas o alerta foi suspenso após medidas de esvaziamento da barragem serem realizadas. Durante o fim de semana, o local continuou sendo monitorado e o nível da represa voltou ao normal.

Contudo, chuvas fortes voltaram a atingir o município de Marechal Floriano, fazendo com que o nível da barragem subisse novamente. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o prefeito Cacau Lorenzoni disse que a região está mais uma vez em alerta e que a Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros já foram acionados. Ouça:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Cacau Lorenzoni - 18-11-19