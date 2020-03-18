Ônibus seletivos saem de circulação nesta quinta na Grande Vitória

Diante do avanço nos casos de coronavírus, o Governo do Estado anunciou medidas para evitar a propagação do coronavírus no transporte público da Grande Vitória. Entre as medidas anunciadas está a de que a frota de ônibus do Sistema Transcol com ar-condicionado será substituída por ônibus convencionais a partir desta quarta-feira (18). Os veículos seletivos que também possuem ar-condicionado também deixam de circular nesta quinta-feira (19).
Já os serviços do Bike GV e Mão na Roda serão mantidos. Os trabalhadores do sistema com idade superior aos 60 anos – grupo risco de Covid-19 – serão retirados das atividades dentro dos coletivos. Quem detalha as medidas em entrevista à rádio CBN Vitória é Anderson Barbosa, diretor de Operação da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES). Confira!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Anderson Barbosa - 18-03-20