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COVID-19

Ônibus seletivos saem de circulação nesta quinta na Grande Vitória

Ceturb detalha ações contra coronavírus no transporte coletivo. Ouça!

Publicado em 18 de Março de 2020 às 11:32

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 mar 2020 às 11:32
Diante do avanço nos casos de coronavírus, o Governo do Estado anunciou medidas para evitar a propagação do coronavírus no transporte público da Grande Vitória. Entre as medidas anunciadas está a de que a frota de ônibus do Sistema Transcol com ar-condicionado será substituída por ônibus convencionais a partir desta quarta-feira (18). Os veículos seletivos que também possuem ar-condicionado também deixam de circular nesta quinta-feira (19).
Já os serviços do Bike GV e Mão na Roda serão mantidos. Os trabalhadores do sistema com idade superior aos 60 anos – grupo risco de Covid-19 – serão retirados das atividades dentro dos coletivos. Quem detalha as medidas em entrevista à rádio CBN Vitória é Anderson Barbosa, diretor de Operação da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES). Confira!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Anderson Barbosa - 18-03-20

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