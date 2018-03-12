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LINHA VERDE

Ônibus que não circular pela faixa exclusiva será multado

Linha Verde na Avenida Dante Michelini começou a funcionar nesta segunda (12)

Publicado em 12 de Março de 2018 às 11:51

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 mar 2018 às 11:51
Já começou a funcionar nesta segunda-feira (12) a linha verde na avenida Dante Michelini, em Vitória. Isso significa que os motoristas já devem seguir as orientações das equipes da prefeitura e evitar transitar por ela. Para isso, os motoristas passarão por um processo de educação e conscientização pelos próximos 30 dias.
A faixa funciona entre o Píer de Iemanjá e o cruzamento da avenida Dante Michelini com a avenida Norte-Sul (sentido Jardim Camburi). A extensão é de 3,8 quilômetros, na faixa da direita, em função dos pontos de ônibus estarem nesse lado da pista, conforme explica em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Tyago Hoffmann. O secretário também garantiu que os veículos de transportes que não utilizarem a faixa serão multados. 
Podem usar a faixa exclusiva ônibus do transporte público, ônibus escolares, particulares e de excursão e turismo, além de micro-ônibus, táxis e vans. Os motoristas de transporte por aplicativo não poderão, num primeiro momento, fazer uso da linha verde, devido a dificuldade de identificação.
A faixa será adotada de segunda a sexta-feira, das 6 às 20 horas, e aos sábados, das 6 às 14 horas.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Tyago Hoffmann - 12-03-18

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