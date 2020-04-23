Ônibus do Transcol que circulam de madrugada estão mantidos

Ao contrário do que chegou a ser ventilado, os ônibus do Sistema Transcol que circulam durante a madrugada, conhecidos como "bacurau", não sairão de circulação por causa da pandemia do novo coronavírus. Segundo o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, a medida chegou a ser discutida, mas não será colocada em prática, pelo menos por enquanto, em virtude da população necessitar de transporte durante a madrugada para buscar socorro médico.