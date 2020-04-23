Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

COVID-19

Ônibus do Transcol que circulam de madrugada estão mantidos

Confira entrevista com o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 10:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 abr 2020 às 10:52
Ao contrário do que chegou a ser ventilado, os ônibus do Sistema Transcol que circulam durante a madrugada, conhecidos como "bacurau", não sairão de circulação por causa da pandemia do novo coronavírus. Segundo o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, a medida chegou a ser discutida, mas não será colocada em prática, pelo menos por enquanto, em virtude da população necessitar de transporte durante a madrugada para buscar socorro médico. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fabio Damasceno - 23-04-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados