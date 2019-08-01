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MOBILIDADE URBANA

Ônibus do Transcol com ar condicionado chegarão a 600 até 2022

Com a chegada destes novos veículos também não haverá a presença do cobrador nos coletivos

Publicado em 01 de Agosto de 2019 às 11:27

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 ago 2019 às 11:27
Até 2020, os 600 veículos que atuam nas linhas troncais do sistema Transcol terão ar condicionado e circularão sem cobrador. Esta é a previsão da secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura. Em entrevista à rádio CBN Vitória nesta quinta-feira (01), o secretário Fabio Damasceno explicou que a migração acontece inicialmente com os 100 primeiros ônibus agora em 2019 e prossegue até 2022 para atingir toda a frota. Estes veículos irão alimentar exclusivamente as linhas que ligam um terminal do Transcol a outros terminais.
Damasceno voltou a reafirmar que não haverá demissão de cobradores, que serão aproveitados em outras atividades do sistema. Nos ônibus sem cobrador, o pagamento da passagem se dará exclusivamente através do cartão do Bilhete Único Metropolitano, chamado de Cartão GV.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fábio Damasceno - 01-08-19

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