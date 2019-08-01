Ônibus do Transcol com ar condicionado chegarão a 600 até 2022

Até 2020, os 600 veículos que atuam nas linhas troncais do sistema Transcol terão ar condicionado e circularão sem cobrador. Esta é a previsão da secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura. Em entrevista à rádio CBN Vitória nesta quinta-feira (01), o secretário Fabio Damasceno explicou que a migração acontece inicialmente com os 100 primeiros ônibus agora em 2019 e prossegue até 2022 para atingir toda a frota. Estes veículos irão alimentar exclusivamente as linhas que ligam um terminal do Transcol a outros terminais.