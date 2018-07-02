Neymar precisa fazer a diferença contra o México

Com tantas zebras nesta Copa do Mundo, o que esperar do Brasil na partida contra o México pelas Oitavas de final? Para evitar a queda precoce na Copa e se juntar às já classificadas seleções de Rússia, Croácia, Uruguai e França o time vem com uma novidade: o lateral Filipe Luís continua na esquerda e Marcelo começa o jogo no banco. o adversário das quartas sai do duelo entre Bélgica e Japão, que jogam às 15h. Para o comentarista Paulo Sérgio, este será um jogo decisivo para a atuação de Neymar.