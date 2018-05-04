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"Névoa" encobre pontos altos da Grande Vitória e chama atenção

Publicado em 04 de Maio de 2018 às 13:56

Publicado em 

04 mai 2018 às 13:56
O amanhecer desta sexta-feira (04) na Grande Vitória foi encoberto. Muitas nuvens, até mesmo uma espécie de neblina, cobriam o horizonte em diversos pontos como Praia de Camburi, Morro da Fonte Grande, Penedo, Terceira Ponte, Mestre Álvaro e Mochuara. A cena chamou atenção da população e também a chuva fina que atingiu vários pontos de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.
Em entrevista ao programa CBN Vitória, o meteorologista do Incaper, Hugo Ramos, explicou que isso aconteceu devido ao acumulado de umidade marítima na região de praias e da Baía de Vitória. E ainda disse que o final de semana terá chuva, principalmente na tarde de domingo. Sobre os próximos dias, a previsão é que os dias tenham aumento na amplitude térmica - o calor aumenta durante o dia, mas à noite, devido a ausência de nuvens, a temperatura diminui com mais velocidade. Ouças as explicações:
 
Entrevista - Fabio Botacin - Hugo Ramos - 04-05-18

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