Nésio Fernandes: "Nosso RT praticamente já passou de 4 no ES"

Após quase dois anos de pandemia e 38 testes para a Covid-19, o Secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, testou positivo para a doença é está nas estatísticas alarmantes de casos confirmados neste mês de janeiro de 2022. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário destacou que a taxa de transmissão da doença está muito alta e que "o nosso RT praticamente já passou de 4 no ES". Ainda de acordo com ele, o ES pode chegar a 100 mil confirmações de Covid-19 só neste mês de janeiro.