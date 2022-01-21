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Explosão de casos de Covid-19

Nésio Fernandes: "Nosso RT praticamente já passou de 4 no ES"

Secretário de Estado da Saúde ressaltou que a taxa de transmissão está muito alta e o ES pode chegar a 100 mil confirmações só neste mês de janeiro

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 13:01

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

21 jan 2022 às 13:01
Nésio Fernandes, secretário de Saúde do Espírito Santo
Nésio Fernandes, secretário de Saúde do Espírito Santo Crédito: Pedro Cunha
Após quase dois anos de pandemia e 38 testes para a Covid-19, o Secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, testou positivo para a doença é está nas estatísticas alarmantes de casos confirmados neste mês de janeiro de 2022. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário destacou que a taxa de transmissão da doença está muito alta e que "o nosso RT praticamente já passou de 4 no ES". Ainda de acordo com ele, o ES pode chegar a 100 mil confirmações de Covid-19 só neste mês de janeiro.
Na manhã desta sexta (21), Nésio Fernandes também falou da vacinação das crianças e adolescentes com a CoronaVac que pode  começar já neste sábado (22). E também explicou como a notificação de teste positivo que será emitida pelo e-SUS servirá como uma autorização de afastamento do trabalho. Ouça a entrevista na íntegra.
Entrevista - Patricia Vallim - Nésio Fernandes - 21-01-22

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