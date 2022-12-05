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Novo Governo

Nésio Fernandes integra equipe de transição de Lula na área da Saúde

Em entrevista, secretário detalha os principais desafios para os 100 dias do governo Lula

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 10:48

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 dez 2022 às 10:48
Nésio Fernandes, secretário de Estado da Saúde, em entrevista à CBN Vitória
Nésio Fernandes, secretário de Estado da Saúde, em entrevista à CBN Vitória Crédito: João Paulo Rocetti
O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, foi nomeado na última quinta-feira (1) para integrar a equipe de transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A designação foi feita em portaria publicada no Diário Oficial da União e assinada por Geraldo Alckmin, coordenador desse processo no novo governo. Nésio, que atualmente ocupa o posto de presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), encontra-se de férias do cargo de secretário. Nésio foi um dos protagonistas da gestão da pandemia de Covid-19 no Estado. Em entrevista à CBN Vitória, ele detalha os principais desafios para os 100 dias do governo Lula. Entre eles, destaca o secretário, é retomar a credibilidade do Ministério da Saúde e da população às vacinas. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Nésio Fernandes - 05-12-22.mp3

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