Nésio Fernandes integra equipe de transição de Lula na área da Saúde

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, foi nomeado na última quinta-feira (1) para integrar a equipe de transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A designação foi feita em portaria publicada no Diário Oficial da União e assinada por Geraldo Alckmin, coordenador desse processo no novo governo. Nésio, que atualmente ocupa o posto de presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), encontra-se de férias do cargo de secretário. Nésio foi um dos protagonistas da gestão da pandemia de Covid-19 no Estado. Em entrevista à CBN Vitória, ele detalha os principais desafios para os 100 dias do governo Lula. Entre eles, destaca o secretário, é retomar a credibilidade do Ministério da Saúde e da população às vacinas.