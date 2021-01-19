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AGENDA DO MINISTÉRIO NÃO ESTÁ CLARA

Nésio: Ainda não sabemos quando última pessoa será vacinada no Brasil

O entrevistado é o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 11:24

Publicado em 

19 jan 2021 às 11:24
O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, auxiliou no transporte das vacinas Crédito: Fernando Madeira
O Estado recebeu, nesta segunda-feira (18), 101.320 doses da Coronavac - imunizante do Instituto Butantan - disponibilizadas pelo Ministério da Saúde. A quantidade, porém, só abrange 1,2% da população capixaba. É o que apontou o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista à CBN Vitória. "Não temos, por parte do governo federal, uma agenda clara que possa apontar quando será o ultimo brasileiro da população adulta e idosa que será vai ser vacinado", afirmou o secretário, que salientou ainda que somente no segundo trimestre devemos ter uma ampla disponibilidade de vacinas no Brasil. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Patricia Vallim - Nésio Fernandes - 19-01-21.mp3

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