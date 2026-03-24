Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • 'Nenhuma mulher está imune. Violência não tem CPF, CEP ou classe social', alerta promotora
Feminicídios

'Nenhuma mulher está imune. Violência não tem CPF, CEP ou classe social', alerta promotora

Ouça entrevista com a promotora de Justiça da Mulher de Vitória, Sueli Lima e Silva

Publicado em 24 de Março de 2026 às 11:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 mar 2026 às 11:52
Violência contra a mulher
Violência contra a mulher Crédito: Pixabay
A violência contra mulheres no Brasil e no Espírito Santo não discrimina idade, local, classe social ou perfil econômico. Nesta segunda-feira (23), a comandante da Guarda Municipal de Vitória, Dayse Barbosa, de 37 anos, foi morta a tiros dentro de casa pelo ex-namorado, o policial rodoviário federal Diego Oliveira de Sousa, de 38 anos. Em seguida, ele tirou a própria vida. Diego Oliveira de Souza e Dayse Barbosa haviam terminado o relacionamento recentemente. O policial não aceitava o fim do namoro, que teria sido decidido pela comandante da Guarda Municipal.
É nesse cenário que a promotora de Justiça da Mulher de Vitória, Sueli Lima e Silva, alerta. "Infelizmente, nenhuma mulher está imune. Violência não tem CPF, CEP ou classe social". Segundo a promotora, ainda hoje, alguns fatores fazem com que mulheres não consigam, em tempo, fazer uma denúncia ou pedir ajuda. "É um conjunto de fatores. Tem o medo da exposição, do julgamento social. Mas é o que sempre precisamos dizer: quem tem que ter que vergonha é o homem e não a mulher", explica. A promotora também orienta sobre "indícios" de que algo está errado num relacionamento.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Sueli Lima e Silva - 24-03-26.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Imagem de destaque
Por que ONG da produtora de 'Dark Horse' é alvo de operação da Polícia Civil em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados