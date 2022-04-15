Nem tudo que afeta nosso intestino é glúten ou lactose? Médica explica

Você deve conhecer alguém que não come alimentos com glúten ou lactose. Nos últimos anos, em meio a disseminação de informações sobre vida saudável, para muitas pessoas a culpa de boa parte dos problemas de saúde estava ligada ao consumo leite, derivados de leite e glúten. Mas, afinal, isso é ruim ou mentiroso? Especialistas apontam que o glúten e a lactose são dois dos principais fatores com potencial inflamatório e alergênico de uma lista grande de alimentos e substâncias que temos o hábito de consumir. Em entrevista à CBN Vitória, a gastroenterologista funcional integrativa, Richaeny Esteves Ferreira, fala sobre o assunto e esclarece o que existe de verdade ou não sobre o assunto. Ouça a conversa completa!