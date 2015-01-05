Nem todas as obras deixadas pelo governo do Estado anterior terão prosseguimento

Na avaliação da nova secretária da Fazenda, Ana Paula Vescovi, nem todas as obras deixadas pelo governo anterior vão poder ser tocadas. Muitos destes projetos - pelos menos uns cem - já esta paralisados, gerando prejuízo para os cofres públicos. "Obra parada é dinheiro no ralo", assinalo, informando que juntos estes projetos totalizam quase R$ 3 bilhões. Aos novos secretários foi dado um prazo até o próximo dia 17 para fazerem um levantamento da situação dos projetos que existem em suas áreas. A partir daí, todos vão ser revistos. Ana Paula reafirmou ainda que o ano será difícil, que o orçamento que está na Assembleia Legislativa passará por mudanças, uma vez que as receitas previstas nele estão superestimada. Confira mais detalhes na entrevista concedida na manhã desta segunda-feira (05):