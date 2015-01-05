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FREIO COM GASTOS PÚBLICOS

Nem todas as obras deixadas pelo governo do Estado anterior terão prosseguimento

Muitos destes projetos - pelos menos uns cem - já esta paralisados, gerando prejuízo para os cofres públicos, destacou a secretária de Estado Ana Paula Vescovi

Publicado em 05 de Janeiro de 2015 às 14:54

Publicado em 

05 jan 2015 às 14:54
Na avaliação da nova secretária da Fazenda, Ana Paula Vescovi, nem todas as obras deixadas pelo governo anterior vão poder ser tocadas. Muitos destes projetos - pelos menos uns cem - já esta paralisados, gerando prejuízo para os cofres públicos. "Obra parada é dinheiro no ralo", assinalo, informando que juntos estes projetos totalizam quase R$ 3 bilhões. Aos novos secretários foi dado um prazo até o próximo dia 17 para fazerem um levantamento da situação dos projetos que existem em suas áreas. A partir daí, todos vão ser revistos. Ana Paula reafirmou ainda que o ano será difícil, que o orçamento que está na Assembleia Legislativa passará por mudanças, uma vez que as receitas previstas nele estão superestimada. Confira mais detalhes na entrevista concedida na manhã desta segunda-feira (05):
Entrevista - Vilmara Fernandes - Eduardo Facheti - Sec Ana Paula Vescovi - 05-01-15

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