Negócios com celulose e granito do Espírito Santo vão continuar, diz diretor da Câmara de Comércio Americana sobre eleição de Trump

O candidato republicano Donald Trump derrotou a democrata Hillary Clinton na eleição dos Estados Unidos da América. A notícia gera vários efeitos na área da economia.

O mercado financeiro brasileiro começou a quarta-feira (9) com pessimismo ao resultado: o dólar operou em alta em comparação ao real, chegando a subir mais de 2%, além da Bovespa abrir negócios em queda com mais de 3%. Porém, Luis Fernando Leitão, diretor da Câmara de Comércio Americano no Espírito Santo, é cauteloso e destaca que "é preciso lembrar que ganhar um eleição não significa receber um cheque em branco".

Ele aponta que "é preciso deixar passar essa ressaca. O que era impossível, passou a ser improvável e de repente se transforma em realidade, então o mundo está ainda meio tonto. Passada essa ressaca, as coisas vão continuar acontecendo. Do ponto de vista prático, as empresas continuam a fazer negócios: a nossa celulose e granito continuam indo pra lá, nossos turistas continuarão a serem bem-vindos, até porque somos o segundo país do mundo que mais gasta dinheiro nos EUA".

Especificamente o mercado capixaba, Leitão diz que continua oferecendo atrativos para os negócios norte-americanos, mesmo que o perfil do Partido Republicano seja bastante protecionista. "Não é porque mudou o governo que o empresário vai deixar de aproveitar uma oportunidade de fazer negócio", deixa claro o diretor da Câmara de Comércio Americano no Espírito Santo. Ouça na íntegra a entrevista: