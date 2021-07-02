Negociação da Covaxin demonstra que Bolsonaro prevaricou, diz senador Contarato

Após pressão da ministra Rosa Weber, a Procuradoria-Geral da República pediu nesta sexta-feira (2) ao Supremo Tribunal Federal a abertura de inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro pelo crime de prevaricação nas negociações de compra da vacina Covaxin. O pedido é assinado pelo vice-procurador-geral, Humberto Jacques de Medeiros. O caso repercute desde que o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) afirmou à CPI da Pandemia que informou Bolsonaro de supostas irregularidades no contrato de aquisição do imunizante, no valor de R$ 1,6 bilhão para 20 milhões de doses.