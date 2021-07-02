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PGR pediu inquérito

Negociação da Covaxin demonstra que Bolsonaro prevaricou, diz senador Contarato

Ouça a entrevista concedida pelo senador Fabiano Contarato (Rede-ES)

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 17:58

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

02 jul 2021 às 17:58
Senador Fabiano Contarato, durante sessão da CPI da Pandemia
Senador Fabiano Contarato, durante sessão da CPI da Pandemia Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado
Após pressão da ministra Rosa Weber, a Procuradoria-Geral da República pediu nesta sexta-feira (2) ao Supremo Tribunal Federal a abertura de inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro pelo crime de prevaricação nas negociações de compra da vacina Covaxin. O pedido é assinado pelo vice-procurador-geral, Humberto Jacques de Medeiros. O caso repercute desde que o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) afirmou à CPI da Pandemia que informou Bolsonaro de supostas irregularidades no contrato de aquisição do imunizante, no valor de R$ 1,6 bilhão para 20 milhões de doses.
Em entrevista à CBN Vitória, o senador capixaba Fabiano Contarato (Rede-ES) disse que a negociação da Covaxin, evidenciada através de testemunhos para a Comissão, demonstra que o presidente Jair Bolsonaro prevaricou. Segundo o Código Penal brasileiro, o crime de prevaricação ocorre quando um funcionário público "retarda ou deixa de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal".

Ouça a entrevista completa:

Fabio Botacin entrevista Fabiano Contarato - 02/07/2021

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