"Necessitamos de ruas vazias": apela secretário de Estado da Saúde

"Necessitamos de ruas vazias"! O apelo é do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista nesta quarta-feira (17) à rádio CBN Vitória, no dia que antecede o início da quarentena de 14 dias para conter o avanço da pandemia da Covid-19 no Espírito Santo. "Queremos que as pessoas fiquem, literalmente, em casa, pediu Nésio Fernandes. Segundo ele, não haverá leitos para todos se a curva de crescimento de casos da doença continuar desproporcional como se comportou nos últimos sete dias. "Estamos tomando a medida num momento onde não colapsamos. Se não houver adesão ampla e as medidas não forem suficientes, elas terão efeito parcial".