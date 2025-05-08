Natureza: entenda o que é a prática da observação de aves no ES

A observação de aves é uma atividade que faz parte do turismo de natureza e vem crescendo nos últimos anos, em especial no Brasil, que abriga 18% da diversidade mundial de pássaros. O país tem 1.963 espécies registradas e no Espírito Santo espécies registradas são 680, com 1.244 observadores. Os dados são da WikiAves, site de conteúdo direcionado à comunidade brasileira de observadores de aves. Mas, afinal, o que faz um observador de aves? Quem explica é guia de observação de aves no Espírito Santo, Victor Humberto Salviato Biasutti.