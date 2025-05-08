Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Turismo

Natureza: entenda o que é a prática da observação de aves no ES

Ouça entrevista com o guia de observação de aves no Espírito Santo, Victor Humberto Salviato Biasutti

Publicado em 08 de Maio de 2025 às 11:47

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 mai 2025 às 11:47
Casal de Feirinha - Observação de aves no ES
Casal de Feirinha - Observação de aves no ES Crédito: Victor Biasutti
A observação de aves é uma atividade que faz parte do turismo de natureza e vem crescendo nos últimos anos, em especial no Brasil, que abriga 18% da diversidade mundial de pássaros. O país tem 1.963 espécies registradas e no Espírito Santo espécies registradas são 680, com 1.244 observadores. Os dados são da WikiAves, site de conteúdo direcionado à comunidade brasileira de observadores de aves. Mas, afinal, o que faz um observador de aves? Quem explica é guia de observação de aves no Espírito Santo, Victor Humberto Salviato Biasutti.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Victor Humberto Salviato Biasutti - 08-05-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados