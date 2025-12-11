Natal 2025: Catedral recebe projeções de pontos turísticos na fachada

A partir desta sexta (12), a Catedral de Vitória dá início às tradicionais projeções de Natal. Durante todos os finais de semana de dezembro, será possível assistir a uma apresentação de luzes, cores e efeitos sonoros nas paredes do monumento. As imagens contarão a história do nascimento de Jesus, mostrarão belezas da Capital e trarão uma mensagem especial de fim de ano. Em entrevista à CBN Vitória, o Coordenador de Comunicação e Eventos da Catedral de Vitória, João Vítor Goulart, traz os detalhes do evento!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - João Vítor Goulart - 11-12-25.mp3
As projeções na Catedral começam nesta sexta-feira e seguem todos os finais de semana de dezembro — sempre sexta, sábado e domingo. Serão seis exibições por noite, às 19h, 19h30, 20h, 20h30, 21h e 21h30, cada uma com duração aproximada de oito minutos.
Datas: 12, 13 e 14 | 19, 20, 21, 22, 23 | 26, 27, 28 de dezembro