Natal 2025: Catedral recebe projeções de pontos turísticos na fachada

A partir desta sexta (12), a Catedral de Vitória dá início às tradicionais projeções de Natal. Durante todos os finais de semana de dezembro, será possível assistir a uma apresentação de luzes, cores e efeitos sonoros nas paredes do monumento. As imagens contarão a história do nascimento de Jesus, mostrarão belezas da Capital e trarão uma mensagem especial de fim de ano. Em entrevista à CBN Vitória, o Coordenador de Comunicação e Eventos da Catedral de Vitória, João Vítor Goulart, traz os detalhes do evento!