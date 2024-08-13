'Não vamos tolerar', diz novo secretário de segurança sobre traficantes que impedem acesso aos bairros

Leornardo Damasceno, secretário de segurança pública Crédito: Carlos Alberto Silva

O então secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, Eugênio Ricas, deixou a pasta para integrar a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol). O subsecretário de Estado de Inteligência, o delegado Leonardo Geraldo Baeta Damasceno, já assume a pasta nesta terça-feira (13). Ricas foi convidado para assessorar o também delegado federal Valdecy Urquiza, brasileiro eleito, em 2021, para vice-presidente das Américas do Comitê Executivo da Interpol. Urquiza também foi nomeado secretário-geral da Interpol, em 25 de junho, pelo Comitê Executivo do órgão, para chefiar a instituição pela primeira vez, mas só deve tomar posse em novembro. Leonardo Damasceno é delegado de Polícia Federal, Bacharel em Direito pela UFMG em 2000, pós-graduado em Direito Público e Processual Público em 2005 e em Ciências Penais em 2008.

Ao longo da carreira exerceu diversas chefias e encargos na Polícia Federal no Espírito Santo, sendo os mais recentes os seguintes: chefe do Núcleo de Inteligência Policial, chefe do Núcleo de Polícia Marítima, coordenador do Grupo de Repressão a Crimes Financeiros, chefe da Delegacia de Repressão a Drogas, chefe da Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado, coordenador da Comissão Estadual de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis, chefe da Delegacia Regional Executiva e Superintendente Regional da PF/ES interino. Em entrevista à CBN Vitória, o novo secretário detalhou as prioridades à frente da pasta. "Não vamos tolerar", disse ele sobre o fechamento de bairros por criminosos.

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz - Leonardo Damasceno - 13-08-24