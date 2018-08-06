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Não vacinar os filhos pode render multa, alerta Juíza

Publicado em 06 de Agosto de 2018 às 19:36

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

06 ago 2018 às 19:36
Nesta segunda-feira (06) teve início a Campanha Nacional de Vacinação Contra a poliomielite e sarampo - que até vai até o dia 31 de agosto. O dia D de mobilização nacional será no dia 18 de agosto. No país, cerca de 11 milhões de crianças podem receber a vacina. No Espírito Santo, mais de 200 mil. Mas fica o alerta aos pais: não vacinar os filhos pode render até multa. Quem explica é a Juíza adjunta da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória, Regina Lúcia de Souza Ferreira.
“Os pais são obrigados e os guardiões e tutores também. Por exemplo, um avó, uma tia, quem quer que esteja com a guarda da criança. Isso em decorrência dos deveres inerentes ao exercício do poder familiar de cuidar. O sarampo pode levar à cegueira e à morte e quem não leva para vacinar está deixando de cuidar”, alerta.
O que acontece com os pais que não levarem? Ela explica. “Para quem descumpre esse dever, existem duas consequências na justiça, uma administrativa e uma penal. A administrativa tramita na Vara da Infância. É uma multa de 3 a 20 salários mínimos. A penal tramita na Vara Criminal e se enquadra no Art 136 do Código Penal, que diz ‘Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua guarda, privando-a dos cuidados indispensáveis’. As penas variam de acordo com a gravidade das consequências, esclarece. Confira na entrevista:
Entrevista - Fabio Botacin - Regina Ferreira - 06-08-18.mp3

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