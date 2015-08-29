Não tratamento do diabetes provoca mutilações, alerta especialista

O Diabetes Mellitus é uma doença crônica não transmissível, de prevalência muito alta e que gera, se não descoberta precocemente e tratada de forma adequada, complicações muito frequentes e incapacitantes. Entre essas complicações destacam-se a Nefropatia Diabética (maior causadora de Insuficiência Renal no mundo), a Retinopatia Diabética (maior causadora de cegueira em adultos no mundo) e as complicações dos membros inferiores, chamadas de Pé Diabético (maior causa de amputações não traumáticas dos membros inferiores no mundo).
Todas essas complicações são potencialmente evitáveis pelo cuidado preventivo e pelo tratamento precoce e adequado, como alerta Jackson Silveira Caiafa, especialista em Cirurgia Vascular e Angiologia, em entrevista à Rádio CBN Vitória. Ouça:
Entrevista - Fabio Botacin - Dr. Jackson Silveira Caiafa - 29-08-2015
O Pé Diabético é responsável por 40.000 a 50.000 amputações maiores no Brasil anualmente, uma verdadeira legião de mutilados, vítimas do descaso governamental que não propicia aos diabéticos a prevenção e a atenção terapêutica necessária. O paciente diabético que sofre uma amputação tem em média mais cinco a seis anos de vida. Isto porque ele já possui comprometimento de órgãos vitais, como os rins e o coração.