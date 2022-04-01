Não tem graça: 10% das ligações ao Ciodes foram trotes em 2021

Você sabia que trote é crime? Ligar para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) deve ser somente em caso de urgência e emergência. Lá você será atendido e socorrido pela Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Corpo de Bombeiros, por exemplo. De um total de 2.007.160 chamados atendidos pelo Ciodes no último ano, 208.455 foram trotes, ou seja, cerca de 10% das ligações. Isso representa 571 acionamentos falsos por dia para os serviços de emergência. O trote telefônico pode ser enquadrado como comunicação falsa de crime ou de contravenção. O crime é previsto no art. 340 do Código Penal e prevê pena de detenção de um a seis meses e pagamento de multa. Em entrevista à CBN Vitória, o Coronel Oberacy Emmerich, diretor do Ciodes, fala sobre o tema!