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Não subestime a covid-19, diz médico capixaba que teve a doença

O entrevistado é o médico capixaba Roger Bongestab, diagnosticado com a covid-19 no início de janeiro

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 11:35

Publicado em 

29 jan 2021 às 11:35
Médico Roger Bongestab Crédito: Instagram/Reprodução
O médico capixaba Roger Bongestab teve diagnóstico confirmado da covid-19 em 8 de janeiro, em São Paulo. Manifestou sintomas gripais e ficou isolado em um hotel. No 14º dia, já recuperado, voltou à Vitória, mas teve uma recaída e apresentou quadro de evolução tardia da doença. Voltou a São Paulo por recomendações médicas, onde foi constatado uma inflamação aguda, pulmões comprometidos e saturação de oxigênio afetada, e por isso. Foi internado. Em entrevista à CBN Vitória, agora recuperado, aponta a lição: não subestime a covid-19. "Apresentou sintomas? Precocemente, procure o médico". Ouça o relato:
Entrevista - Patricia Vallim - Roger Bongestab - 29-01-21.mp3

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