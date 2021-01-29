Não subestime a covid-19, diz médico capixaba que teve a doença

O médico capixaba Roger Bongestab teve diagnóstico confirmado da covid-19 em 8 de janeiro, em São Paulo. Manifestou sintomas gripais e ficou isolado em um hotel. No 14º dia, já recuperado, voltou à Vitória, mas teve uma recaída e apresentou quadro de evolução tardia da doença. Voltou a São Paulo por recomendações médicas, onde foi constatado uma inflamação aguda, pulmões comprometidos e saturação de oxigênio afetada, e por isso. Foi internado. Em entrevista à CBN Vitória, agora recuperado, aponta a lição: não subestime a covid-19. "Apresentou sintomas? Precocemente, procure o médico". Ouça o relato: