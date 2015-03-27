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Não se deixe enganar: saiba como comprar o bacalhau legítimo

Atenção: você pode estar pagando gato por lebre e levando para casa peixe salgado ao invés do legítimo bacalhau. A constatação é de um estudo da Proteste Associação de Consumidores que testou peixes vendidos como bacalhau e constatou que pelo menos duas marcas enganam o consumidor

Publicado em 27 de Março de 2015 às 14:44

Publicado em 

27 mar 2015 às 14:44
Atenção: você pode estar pagando gato por lebre e levando para casa peixe salgado ao invés do legítimo bacalhau. A constatação é de um estudo da Proteste Associação de Consumidores que testou peixes vendidos como bacalhau e constatou que pelo menos duas marcas enganam o consumidor. Esta fraude é um crime contra as relações de consumo, pois o consumidor é levado a acreditar que está adquirindo bacalhau e na verdade está levando pra casa um pescado qualquer.
Em 30 produtos que se denominavam bacalhau (exceto um que se classificava como “tipo bacalhau”), dois não correspondiam à espécie vendida. E isso é propaganda enganosa. Os reprovados são os pescados comercializados como “Bacalhau Salgado Desfiado”, da marca Bistek, e “Filé de peixe congelado – bacalhau”, da marca Costa Sul.
Testes
Os testes feitos em laboratório mostraram que o primeiro, cujo rótulo traz o nome científico Gadus morhua – autêntico bacalhau – era, na verdade, da espécie Molva molva (Ling). O segundo, que sequer cumpria a exigência de indicar o nome científico do pescado na embalagem, pertencia à espécie Pollachius virens (Saithe). Em entrevista à rádio CBN Vitória, a supervisora institucional da Proteste, Sonia Amaro, ajudar os consumidores a identificar o que é bacalhau e o que não passa de peixe salgado.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Sônia Amaro - Proteste - 27-03-15
O que diz a lei
Segundo a legislação brasileira, o bacalhau só pode ser produzido com três espécies de peixe: Gadus mohrua, este é o verdadeiro bacalhau do Porto; Gadus macrocephalus; Gadus ogac.As demais espécies são o que podemos chamar de “falsificação” e devem ser comercializadas como peixe salgado ou peixe salgado seco: Ling; Zarbo; Saithe.

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