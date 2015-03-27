Não se deixe enganar: saiba como comprar o bacalhau legítimo

Atenção: você pode estar pagando gato por lebre e levando para casa peixe salgado ao invés do legítimo bacalhau. A constatação é de um estudo da Proteste Associação de Consumidores que testou peixes vendidos como bacalhau e constatou que pelo menos duas marcas enganam o consumidor. Esta fraude é um crime contra as relações de consumo, pois o consumidor é levado a acreditar que está adquirindo bacalhau e na verdade está levando pra casa um pescado qualquer.

Em 30 produtos que se denominavam bacalhau (exceto um que se classificava como “tipo bacalhau”), dois não correspondiam à espécie vendida. E isso é propaganda enganosa. Os reprovados são os pescados comercializados como “Bacalhau Salgado Desfiado”, da marca Bistek, e “Filé de peixe congelado – bacalhau”, da marca Costa Sul.

Testes

Os testes feitos em laboratório mostraram que o primeiro, cujo rótulo traz o nome científico Gadus morhua – autêntico bacalhau – era, na verdade, da espécie Molva molva (Ling). O segundo, que sequer cumpria a exigência de indicar o nome científico do pescado na embalagem, pertencia à espécie Pollachius virens (Saithe). Em entrevista à rádio CBN Vitória, a supervisora institucional da Proteste, Sonia Amaro, ajudar os consumidores a identificar o que é bacalhau e o que não passa de peixe salgado.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Sônia Amaro - Proteste - 27-03-15

O que diz a lei