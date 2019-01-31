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ENTREVISTAS

Não se aprendeu nada, diz pesquisador sobre a tragédia em Brumadinho

Ele relaciona a falta de investimento em segurança nas barragens após Mariana, em 2017

Publicado em 30 de Janeiro de 2019 às 21:44

Publicado em 

30 jan 2019 às 21:44
Após o desastre ambiental que ocorreu em Mariana, Minas Gerais, em 2015, a Organização das Nações Unidas (ONU), por meio do Programa Ambiental, criou um documento que lista as medidas de segurança que precisa ser feitas pelas mineradoras para evitar desastres como aquele. As recomendações são fruto de um estudo feito por especialistas de vários países que possuem atividades com mineradora, como os Estados Unidos, Noruega e Brasil. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Alex Bastos, professor de Oceanografia da Ufes, também é Coordenador Técnico da Rede Rio Doce Mar (RRDM) - a única organização brasileira a participar do relatório - explica, que agora, o rompimento da barragem do Feijão, em Brumadinho, também em Minas, voltou a surpreender os pesquisadores.
Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Alex Bastos - 30-01-19.mp3
Ele destaca que as expectativas eram de que as empresas já teriam feito o ‘check-up’ de segurança dessas barragens. “Entretanto, três anos depois vejamos a mesma tragédia – em ponto de vista humano – muito maior”, explica. Ele também explica que a comunidade internacional considerava que tinha visto um avanço na segurança de barragem de rejeitos depois do rompimento de Fundão, mas os desafios ainda podem ser vistos.

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