Não se aprendeu nada, diz pesquisador sobre a tragédia em Brumadinho

Após o desastre ambiental que ocorreu em Mariana, Minas Gerais, em 2015, a Organização das Nações Unidas (ONU), por meio do Programa Ambiental, criou um documento que lista as medidas de segurança que precisa ser feitas pelas mineradoras para evitar desastres como aquele. As recomendações são fruto de um estudo feito por especialistas de vários países que possuem atividades com mineradora, como os Estados Unidos, Noruega e Brasil. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Alex Bastos, professor de Oceanografia da Ufes, também é Coordenador Técnico da Rede Rio Doce Mar (RRDM) - a única organização brasileira a participar do relatório - explica, que agora, o rompimento da barragem do Feijão, em Brumadinho, também em Minas, voltou a surpreender os pesquisadores.