Não podemos fugir do distanciamento, diz infectologista sobre feriado

O infectologista Crispim Cerutti Junior explicou como reduzir chances de exposição à Covid-19 em viagens Crédito: Anna Shvets/Pexels

Às vésperas do feriado da Independência do Brasil, em 7 de setembro, e do aniversário de Vitória, no dia 8, uma parcela da população capixaba, mesmo com a pandemia, mostra-se disposta a driblar o isolamento social e realizar algum tipo de viagem. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o médico infectologista Crispim Cerutti Junior chamou atenção para os cuidados que esses viajantes devem ficar atentos para evitar a possível exposição ao vírus ao novo coronavírus e alertou para os riscos da interação social em viagens. Ouça as explicações completas!

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"Temos que ter em mente que a prevenção se dá em pilares fundamentais de manter o distanciamento social e utilizar, é claro, a máscara. Não pode fugir disso. Se não feito isso, o risco de contaminação é enorme. Por isso que, caso a pessoa vá viajar, ela deve priorizar locais que vão ter menos aglomerações. A área rural, em detrimento da área urbana, ainda é mais indicado", afirmou Cerutti.