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ENTREVISTA

"Não perturbe": Anatel cria lista para quem não quer telemarketing

Lista unifica clientes de todas as operadoras em 30 dias, de acordo com agência

Publicado em 14 de Junho de 2019 às 21:11

Publicado em 

14 jun 2019 às 21:11
Celulares: lista de "não perturbe" da Anatel começa em 30 dias Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
As incessantes ligações de telemarketing podem estar prestes a acabar. Isso porque a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, deu um prazo de 30 dias, que começou a contar ontem (13), para que as empresas de telemarketing criem uma lista única e nacional de consumidores que não desejam receber as chamadas que oferecem serviços como telefonia, TV por assinatura e internet.
 
Segundo a Anatel, as empresas devem criar e divulgar um canal onde o consumidor poderá pedir para não receber ligações. Assim, elas ficarão impedidas de fazer chamadas para quem registar seus números na lista nacional. A medida vale para as empresas Algar, Claro/Net, Nextel, Oi, Sercomtel, Sky, TIM e Vivo.
 
O Conselho Diretor da agência estuda ainda um método para combater as ligações mudas e automáticas, realizadas por robôs. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Elisa Leonel, superintendente de Relações com Consumidores da Anatel, explica a decisão. Ouça na íntegra:
Entrevista - Fábio Botacin - Elisa Leonel - 14-06-19
"A lista de “não perturbe” foi um dos mecanismos apresentados pelas teles à Agência e, durante o processo de acompanhamento do compromisso assumido por elas, a Anatel entendeu que era necessário garantir, desde já, a implementação desta ferramenta de bloqueio, sem prejuízo das outras ações apresentadas pelas empresas", disse.

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