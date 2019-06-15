"Não perturbe": Anatel cria lista para quem não quer telemarketing

Celulares: lista de "não perturbe" da Anatel começa em 30 dias Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

As incessantes ligações de telemarketing podem estar prestes a acabar. Isso porque a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, deu um prazo de 30 dias, que começou a contar ontem (13), para que as empresas de telemarketing criem uma lista única e nacional de consumidores que não desejam receber as chamadas que oferecem serviços como telefonia, TV por assinatura e internet.

Segundo a Anatel, as empresas devem criar e divulgar um canal onde o consumidor poderá pedir para não receber ligações. Assim, elas ficarão impedidas de fazer chamadas para quem registar seus números na lista nacional. A medida vale para as empresas Algar, Claro/Net, Nextel, Oi, Sercomtel, Sky, TIM e Vivo.

O Conselho Diretor da agência estuda ainda um método para combater as ligações mudas e automáticas, realizadas por robôs. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Elisa Leonel, superintendente de Relações com Consumidores da Anatel, explica a decisão. Ouça na íntegra:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Elisa Leonel - 14-06-19