Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Não nascemos para viver sozinhos? Estudo aponta mais saúde para quem está acompanhado
Vida

Não nascemos para viver sozinhos? Estudo aponta mais saúde para quem está acompanhado

Quando as pessoas estão mais conectadas umas com as outras, isso não apenas as deixa mais felizes, mas as mantém mais saudáveis

Publicado em 25 de Junho de 2022 às 10:41

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 jun 2022 às 10:41
Amizade, amigos, relacionamento
amizades, companhia Crédito: Pexels
O cantor Tom Jobim já cantava em 1967, que “fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho”. Em 2022, um estudo da Universidade de Harvard corrobora com a música ao indicar que o ser humano não nasceu para viver sozinho. O “Estudo de Harvard sobre Desenvolvimento de Adultos” – “Harvard Study of Adult Development”, em inglês – apontou que quando as pessoas estão mais conectadas umas com as outras, isso não apenas as deixa mais felizes, mas as mantém mais saudáveis. E, em média, elas também vivem mais. Quem nos ajuda a entender os motivos, em entrevista à CBN Vitória, é Gustavo Arns, professor da pós-graduação em Psicologia Positiva da PUC-RS e PUC-PR, professor convidado da Unicamp e idealizador do Congresso Internacional de Felicidade. Ouça!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Gustavo Arns - 18-06-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pousada anunciada no pacote sequer trabalhava com a agência
Clientes denunciam prejuízos após compra de viagens em agência de turismo no ES
Carros elétricos
Espírito Santo lidera a nova geografia dos veículos elétricos no Brasil
João Fonseca
João Fonseca disputa vaga na semifinal de Roland Garros nesta terça-feira (02)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados