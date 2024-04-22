"Não Me Perturbe": ainda continua recebendo ligações? Como funciona?

A "Não Me Perturbe", em operação desde julho de 2019, é uma página criada e administrada pelas operadoras de serviços de telecomunicações (telefone móvel, telefone fixo, TV por assinatura e Internet) Algar, Net/Claro, Oi, Sercomtel, Sky, Tim e Telefônica/Vivo na qual o consumidor pode se cadastrar para deixar de receber ligações de telemarketing com oferta de produtos e serviços provenientes exclusivamente dessas operadoras e de alguns bancos de operações de empréstimo e cartão de crédito consignado. Segundo a Conexis Brasil Digital, que reúne as empresas de telecomunicações e de conectividade, o número de cadastros equivale a 4,3% da base de 280,5 milhões de telefones fixos e móveis existentes no Brasil. Durante o ano de 2023, 974.902 novos números foram adicionados à base de telefones da "Não Me Perturbe", um aumento de 8,8% em relação à 2022. Em média, foram 81.242 novos cadastros por mês. Em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora de regulação e autorregulação da Conexis Brasil Digital, Maria Eliza Mac-Culloch, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!